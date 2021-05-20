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Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.

Грузия выступит во втором полуфинале "Евровидения - 2021" сегодня

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (18)
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В полуфинале Кипиани выступит под десятым номером со своей песней You. Так, сегодня станет известно, пройдет ли грузинский артист в число финалистов конкурса

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузинский певец Торнике Кипиани выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение - 2021" в четверг, 20 мая.

Кипиани уже прошел несколько репетиций на арене Ahoy в Роттердаме. Грузинский артист вместе со шведским режиссером Эмилией Синквист также поработали над последними деталями сценической постановки.

В центре: певица Барбара Прави (Франция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
"Евровидение - 2021", второй полуфинал: во сколько смотреть, участники

В полуфинале Кипиани выступит под десятым номером со своей песней You. Так, сегодня станет известно, пройдет ли грузинский артист в число финалистов конкурса.

Во втором полуфинале принимают участие 17 конкурсантов. Зрители и жюри выберут из них десятку лучших, которые 22 мая появятся в финале.

По результатам первого полуфинала, в финал прошли участники из 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Прямая трансляция конкурса состоится 20 и 22 мая в 23:00 на Первом канале Грузии.

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Темы:
Евровидение 2021 (18)

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