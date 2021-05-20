Шедевры Грузии возвращаются: Цулукиани вернула на место все музейные экспонаты

Решением министра все возвращенные экспонаты были выставлены сегодня в здании Минкульта и возвращены музеям

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство культуры Грузии возвращает в Государственный музей изобразительных искусств им. Ш. Амиранашвили и Национальную галерею им. Д. Шеварднадзе экспонаты, взятые из их хранилищ в 2010 году, говорится на официальной странице министерства в Facebook.

Речь идет об образцах искусства, которые по разным причинам и в разные периоды были перенесены из Музея Амиранашвили и Национальной галереи в министерство культуры.

В частности, по данным ведомства, в музеи возвращаются 12 картин: "Старое кладбище - Базилика" - Эдмонд Каландадзе; "Натюрморт" - Гурам (Хита) Кутателадзе; "Изгнание" - Леван Лагидзе; "Пасанаури" - Елена Ахвледиани; "Старый Кутаиси" - Елена Ахвледиани; "Пейзаж" - Гурам (Хита) Кутателадзе; "Листопад" - Ида Отсхели; "Пожилая женщины с осенними цветами" - Редиш Тордия; "Осень" - Михаил Хвития; "Старый дом" - Тенгиз Цхондия; "Данте" - Серго Кобуладзе; "Шота Руставели" - Серго Кобуладзе.

"В апреле 2021 года, войдя в это здание, мы начали собирать экспонаты, которые выставлялись в музеях. Есть семь экспонатов, которые, согласно документам, должны храниться в министерстве, но здесь не обнаружены. У нас есть точное предположение, что эти экспонаты не потеряны, однако мы согласны на основании подписанного сегодня акта приема-передачи, что мы начнем возвращать четыре экспоната из Чешской Республики. Как оказалось, они были вывезены в 2010 году руководством тогдашнего министерства культуры, и, как только эти экспонаты вернутся, спустя 11 лет, конечно, они будут помещены в фонды", - сказала Цулукиани.

Что касается остальных трех экспонатов, то, по информации министерства, они находятся в музеях, однако этот факт необходимо задокументировать.

Решением министра культуры, спорта и молодежи Грузии возвращенные экспонаты были выставлены сегодня в здании министерства и возвращены в Государственный художественный музей и Национальную галерею Шеварднадзе.

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