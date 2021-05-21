"Необходимо расслабиться": масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Грузии в июле

Музыкальное мероприятие, беспрецедентное по своему характеру и масштабу для региона, соберет самых известных исполнителей и бэнды страны

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Музыкальный фестиваль "Oda fest" пройдет в Ланчхутском районе (регион Гурия) 16-17 июля – на сцене выступит множество грузинских исполнителей и бэндов, говорится на странице феста в Facebook.

По словам организаторов, мероприятие пройдет под открытым небом и в нем примут участие музыкальные коллективы, диджеи, индивидуальные исполнители и даже поэты. Интересно, что проект беспрецедентен по своему характеру и масштабу для региона.

"Как и вакцина, людям необходимо расслабиться и разгрузиться", – сказал журналистам автор идеи проекта и основатель фестиваля Джери Дзуари.

В лайнапе фестиваля такие артисты как Yanamaste, Hamatsuki, Hatsvali, Roman, ARAGVELI, Fish can sing, Killages, Robi & outsider, "Ара", "Дагдагани", Nikakoi, "Церили", The Rylans, Eko & vinda folio, 4D Monster Lobsters, Tamada, Murman Tsuladze, Terika, Jeronimo и многие другие.

Лица младше 16 лет могут посетить фестиваль только в присутствии законного представителя. Вход детей до 10 лет бесплатный.

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