08:14 21 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0895
  • 100 RUB4.5552
  • USD3.3537
Поиск
Закат на черноморском побережье Грузии, Григолети

"Необходимо расслабиться": масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Грузии в июле

сайт губернатора региона Гурия
Культура
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210521/251776003/Neobkhodimo-rasslabitsya-masshtabnyy-muzykalnyy-festival-proydet-v-Gruzii-v-iyule.html

Музыкальное мероприятие, беспрецедентное по своему характеру и масштабу для региона, соберет самых известных исполнителей и бэнды страны

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Музыкальный фестиваль "Oda fest" пройдет в Ланчхутском районе (регион Гурия) 16-17 июля – на сцене выступит множество грузинских исполнителей и бэндов, говорится на странице феста в Facebook.

Выставка художника Luca Lazar в Moma Tbilisi
photo: courtesy of Moma Tbilisi
В Moma Tbilisi открывается выставка художника Луки Лазара

По словам организаторов, мероприятие пройдет под открытым небом и в нем примут участие музыкальные коллективы, диджеи, индивидуальные исполнители и даже поэты. Интересно, что проект беспрецедентен по своему характеру и масштабу для региона.

"Как и вакцина, людям необходимо расслабиться и разгрузиться", – сказал журналистам автор идеи проекта и основатель фестиваля Джери Дзуари.

В лайнапе фестиваля такие артисты как Yanamaste, Hamatsuki, Hatsvali, Roman, ARAGVELI, Fish can sing, Killages, Robi & outsider, "Ара", "Дагдагани", Nikakoi, "Церили", The Rylans, Eko & vinda folio, 4D Monster Lobsters, Tamada, Murman Tsuladze, Terika, Jeronimo и многие другие.

Лица младше 16 лет могут посетить фестиваль только в присутствии законного представителя. Вход детей до 10 лет бесплатный. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Книга о жизни: новый роман Анастасии Хатиашвили - видео
Что надо успеть до смерти: новый роман грузинской писательницы – видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться