Министр культуры Азербайджана посетит Грузию в июне

Визит был согласован на встрече первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Кахи Сихарулидзе с председателем Государственного комитет Азербайджана по работе с диаспорой и послом Азербайджана

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетит Тбилиси в июне текущего года, об этом сообщается на сайте министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.

Визит был согласован на встрече первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи Кахи Сихарулидзе с председателем Государственного комитет Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбейли и послом Азербайджана в Грузии Фаигом Магбет оглу Гулиевым.

Как отметил первый заместитель министра, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы указанный визит прошел на высоком уровне.

На встрече стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в сфере культуры между двумя странами.

Каха Сихарулидзе отметил, что дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном основаны на уважении к культурным и историческим ценностям двух народов.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Азербайджан является для Грузии одним из крупнейших торговых партнеров. Между странами действует режим свободной торговли.

Грузия и Азербайджан также успешно сотрудничают в сфере туризма.

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