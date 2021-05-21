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Фархат Абдраимов

Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался в Тбилиси

photo: Farhat Abdraimov / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2361)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210521/251793608/Kazakhstanskiy-akter-Farkhat-Abdraimov-skonchalsya-v-Tbilisi.html

Актер и продюсер находился в Тбилиси на съемках фильма "Больше, чем любовь", он скончался в результате сердечного приступа

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался в Тбилиси, где снимал фильм, информацию подтверждают в министерстве иностранных дел Казахстана и студии "Казахфильм".

По распространившейся информации, Абдраимов скончался в два часа ночи в одной из гостиниц Тбилиси от сердечного приступа.

Режиссер Буба (Рамаз) Хотивари
photo: Ramaz Buba Khotivari / FB
Скончался грузинский режиссер Буба Хотивари

Актер вместе со съемочной группой находился в Грузии с 16 мая. Перед смертью он в соцсети опубликовал видео со съемок фильма "Больше, чем любовь".

"Сегодня на 56 году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт. Коллектив киностудии "Казахфильм" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Фархата Нурсултановича. Это большая потеря для всего казахстанского кино", – говорится в сообщении "Казахфильм" в Facebook.

Абдраимов снялся во множестве картин и сериалов, участвовал в казахстанско-российских проектах. Наибольшую известность получили его работы в фильме "Фара" – Абдраимов после него получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве, а также в картинах "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце", сериале "Застава".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2361)
Теги:
кино, Казахстан, Грузия

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