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Мемориальная табличка на доме, где жил Лев Толстой

В Грузии начались Дни Льва Толстого

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2362)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210525/251829444/V-Gruzii-nachalis-Dni-Lva-Tolstogo.html

Литературное мероприятие, посвященное русскому классику, проходит в гибридном формате - запланированы как онлайн, так и оффлайн встречи

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Дни известного русского писателя Льва Толстого стартовали в Грузии во вторник, 25 мая, - мероприятие посвящено 170-летию посещения великим романистом Грузии и продлится три дня. 

Инициатор и организатор проекта – тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре В. И. Толстого. Информационным партнером выступает Международное агентство Sputnik Грузия

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией, "Дни Льва Толстого" проходят в гибридном формате - запланированы как онлайн, так и оффлайн встречи.

Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
© Sputnik / STRINGER
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео

Открылось мероприятие в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия видеомостом Тбилиси – Москва – Ясная Поляна, в рамках которого состоялся круглый стол "Лев Толстой: "Кавказ, несомненно, страна любви". В нем приняли участие как грузинские, так и иностранные участники Дней Льва Толстого в Грузии.

"Это был очень интересный период в жизни молодого, начинающего писателя, который тогда работал над своей первой повестью "Детство". Традиция Толстого на протяжении десятилетий волновала все грузинское общество. И тема казни, и многие другие темы, которые постоянно зацикливались, постоянно переплетались с именем Толстого. Поэтому сегодня, спустя годы, мы не можем оборвать эту связь. Мы приложим все усилия, чтобы это продолжилось", - рассказал в ходе видеомоста главред журнала "Русский клуб", куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" Александр Сватиков.

Во второй день, 26 мая, откроется научно-практическая онлайн-конференция "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).

В заключительный день, 27 мая, запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети) – посещение школы имени Льва Толстого и Этнографического музея духоборов, а также передача подарков учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170-летию посещения великим писателем Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2362)

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