Скальный комплекс Вардзия удостоен премии Europa Nostra

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Скальный комплекс Вардзия (регион Самцхе-Джавахети) удостоен премии европейского культурного наследия - награды Europa Nostra.

Europa Nostra — своеобразный европейский "Оскар" в сфере охраны культурного наследия. Ежегодно независимые эксперты из разных стран Европы выбирают призеров в четырех номинациях: "Сохранение наследия", "Исследование наследия", "Самоотверженный труд", а также "Обучение, подготовка, оповещение общественности".

© Sputnik / Alexander Imedashvili Пещерный город Вардзия

Премия Europa Nostra, финансируемая в рамках программы "Креативная Европа", была присуждена программе по консервации комплекса Вардзия. Заявка на номинацию, поданная Грузией в Европейскую Комиссию и организацию Europa Nostra, стала одним из победителей вместе с восемью другими номинантами, которые были названы образцовыми достижениями в категории сохранения. В 2021 году ведущая награда была присуждена 24 проектам из 18 европейских стран в семи различных номинациях.

Победителей 2021 года на онлайн-мероприятии назвали комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль и генеральный директор Europa Nostra Герман Парцингер. Победители премии были определены независимым жюри, в состав которого вошли эксперты, а также голосами организаций и частных лиц из 30 стран.

Также с 26 мая желающие смогут проголосовать за обладателя награды "Избранник общества" среди проектов-победителей. Лидер этой премии будет назван на церемонии вручения награды в октябре. Помимо этого, в октябре будут определены победители Гран-при номинаций, которые получат денежный приз в размере 100 тысяч евро.

Как отмечают в Агентстве культурного наследия, скальный комплекс Вардзия, как один из важнейших объектов средневекового наследия, со временем был серьезно поврежден из-за своего расположения в сейсмически активном регионе. Пилотная программа по консервации комплекса была оценена жюри как хороший образец внедрения немедленных мер по решению проблем памятника, который был реализован с использованием новейших технологий в сохранении объектов культурного наследия.

Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) - отца царицы Тамар.

Комплекс расположен на нескольких ярусах. Там есть сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина). На территории грандиозного комплекса, высеченного в скале, 15 храмов, главный из которых - храм Успения Богородицы с уникальными фресками.

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