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Александр Сватиков. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: Дни Льва Толстого в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov

"Мы не можем оборвать эту связь" – Сватиков о мероприятии памяти Льва Толстого

Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210525/251834018/My-ne-mozhem-oborvat-etu-svyaz--Svatikov-o-meropriyatii-pamyati-Lva-Tolstogo.html

Главный̆ редактор журнала "Русский клуб" Александр Сватиков рассказал о программе мероприятий в Дни известного русского писателя Льва Толстого, посвященных 170-летию посещения им Грузии

Культура
"Мы не можем оборвать эту связь" – Сватиков о мероприятии памяти Льва Толстого

"20 лет назад была проведена первая научная конференция, посвященная пребыванию Льва Николаевича Толстого на Кавказе, в частности в Грузии. Тогда мы отмечали 150-летие со дня его пребывания, сегодня исполняется уже 170 лет. Это был очень интересный период в жизни молодого, начинающего писателя, который тогда работал над своей первой повестью "Детство". Традиция Толстого на протяжении десятилетий волновала все грузинское общество и тема казни, и многие другие темы, которые постоянно зацикливались, постоянно переплетались с именем Толстого. Поэтому сегодня спустя годы мы не можем оборвать эту связь, мы приложим все усилия, чтобы это продолжилось", – заявил Сватиков.

Инна Безирганова. Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: Дни Льва Толстого в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
"Кавказ, который не отпускает" - как в Грузии проходят "Дни Льва Толстого"

Во вторник в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия прошел видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему "Дни Льва Толстого в Грузии".

Дни выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира Льва Толстого проходят в Грузии 25-27 мая.

Инициатор и организатор проекта – Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

В связи с ситуацией в мире, вызванной пандемией, МКПС "Русский клуб" вынужден провести данный проект в формате онлайн.

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