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Актриса Марина Джанашия

Скончалась известная грузинская актриса Марина Джанашия

photo: Marina Janashia / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2366)
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Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям в спектаклях театров Руставели и Марджанишвили и десятках фильмов – "Кукарача", "Начало пути", "Закон вечности"

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Известная грузинская актриса театра и кино Марина Джанашия скончалась на 71-м году жизни, сообщают родные и близкие актрисы.

Ранее в одном из интервью Джанашия рассказала, что несколько лет назад ей поставили страшный диагноз – рак. Она лечилась в Германии и за два года перенесла 14 операций. После лечения актриса сумела восстановиться и вернуться в театр, однако впоследствии болезнь напомнила о себе.

Джанашия сыграла множество запоминающихся ролей в театре и кино. В 1971 году она окончила Тбилисский государственный театральный институт. Актерскую карьеру начала на сцене театра имени Шота Руставели. Потом был театр имени Коте Марджанишвили, а с 1988 года она вновь вернулась в театр Руставели.

Марина Джанашия запомнилась в фильмах "Кукарача", "Начало пути", "Закон вечности", "Одинокий охотник", "И в замке радость я найду", "Складки на моем одеяле", "Длинные светлые дни" и других.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2366)
Теги:
культура, Грузия

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