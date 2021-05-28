Встреча со всемирно известной писательницей пройдет в столице Грузии

Известная писательница приезжает на родину не так часто, и каждый раз это большое событие для поклонников ее творчества

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Проживающая в Германии известная грузинская писательница и режиссер Нино Харатишвили встретится с грузинскими читателями в Тбилиси в пятницу, 28 мая, сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

На встрече публика сможет побеседовать с известной писательницей, задать ей вопросы и послушать отрывки из ее произведений. Вместе с Харатишвили на встрече также будет известная грузинская писательница Ана Кордзая-Самадашвили.

Вечер состоится в винном баре Sheen•Aura. Начало в 18:00. Посещение бесплатное.

Нино Харатишвили – знаменитая писательница, драматург и театральный режиссер. Самые известные произведения Харатишвили "Жужа", "Радиовселенная", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей", "Варвара", "Восьмая жизнь", "Кот и генерал". Нино живет и работает в Германии. Пишет на немецком языке.

"Когда я в Грузии, – говорит Нино Харатишвили, – то чувствую себя в высшей степени немкой, а когда возвращаюсь в Германию, ощущаю себя абсолютной грузинкой. Это, в общем-то, печально и создает определенные проблемы, но если посмотреть по-другому, то может и обогатить. Потому что если я, по большому счету, не чувствую себя дома нигде, то могу везде построить, создать, сотворить свой дом".

А родилась Нино в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. Сегодня спектакли по ее пьесам ставят во многих странах мира.

Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Харатишвили – лауреат многих престижных литературных премий, в том числе Премии им. Адельберта фон Шамиссо, премии Бертольда Брехта, Премии памяти Шиллера и других.

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