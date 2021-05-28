Солнечный уикенд по-тбилисски: куда пойти 28-30 мая?

И снова здравствуйте! Давненько Sputnik Грузия не предлагал своим читателям подборку самых интересных развлекательных мероприятий в Тбилиси на выходные

От пандемии мир пока не избавился, но тем не менее люди все же стараются возвращаться к привычной жизни, хоть и при условиях коронавируса. А тут еще повод – достойно проводить весну 2021. Так что поехали!.. Как всегда максимально проводим время с пользой для души и тела.

Встретиться с писателем

photo: Nino Haratischwili / FB Баннер с изображением писательницы Нино Харатишвили

Когда: 28 мая, 18:00

Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/832609090972664?ref=newsfeed

Известная грузинская писательница, драматург и режиссер Нино Харатишвили встретится с читателями в Тбилиси. Публика сможет побеседовать с литератором, задать вопросы и послушать отрывки из ее произведений. Вход бесплатный.

Послушать симфоническую музыку

photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB Центр имени Джансуга Кахидзе

Когда: 29 мая, 19:00

Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/412305200224302?ref=newsfeed

Многие уже соскучились по концертам, тем более по вечерам классической музыки. А тут шанс насладиться творчеством самого Бетховена. Выступит пианист Давид Аладашвили, а оркестром будет управлять дирижер Вахтанг Кахидзе.

Узнать о чужом опыте неудач

photo: Fuckup Nights Tbilisi / FB Fuckup Nights Tbilisi

Когда: 29 мая, 18:00

Где: Театр на Атонели (ул. Атонели, 31)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/932072527569974?ref=newsfeed

Посетите увлекательное и полезное мероприятие – движение Fuckup Nights, охватившее 80 стран, в том числе и Грузию. В рамках встречи в Тбилиси успешные грузинские бизнесмены и журналисты рассказывают о своих промахах и потерях. Это стоит услышать!

Пойти на "Что за базар?!"

FB / Mtatsminda Park Ярмарка изделий ручной работы

Когда: 29-30 мая с 12:00

Где: ул. М. Джавахишвили, 14

Подробнее: https://www.facebook.com/events/651130472423309?ref=newsfeed

Магазин "Вентилятор" и кафе "Галерея" проводят совместную серию ярмарок одежды. Там вы сможете не только найти что-то по вкусу, но и поговорить на важные темы. Миссия Rabazaria в этом году побеседует о том, как заботиться о зеленом будущем нашей планеты и продвигать устойчивую моду. Мероприятие пройдет на свежем воздухе – в уютном сквере.

Посетить полезную ярмарку

photo: STALL / FB Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")

Когда: 29, 30 мая с 12:00

Где: проспект Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/467483801195837/?active_tab=discussion

Ярмарок много не бывает, тем более если они проходят в выходные, в солнечный день и в красивом месте. Здесь вы сможете и прогуляться, и посмотреть интересные вещички, и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и ручной работы.

Активно отдохнуть

CC0 / Pixabay Фитнес и пробежка. Здоровый образ жизни

Когда: 30 мая, 08:00

Где: озеро Цодорети

Подробнее: https://www.facebook.com/events/846881302839103?ref=newsfeed

За пандемию мы уже отвыкли от активного отдыха, но это не повод отказываться от него совсем, наоборот. Предлагаем пойти, а точнее побежать. На пробег, который рассчитан как на опытных, так и на новичков. Подробнее о марафоне и регистрации можно узнать по ссылке.

Познакомиться с кухней электронной музыки

photo: Zitto DJ/ FB Грузинский диджей Zitto

Когда: 29 мая, 18:00

Где: музыкальная школа

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1283930542082368?ref=newsfeed

Музыкальная школа 303 Hz приглашает гостей на день открытых дверей – на курс обучения электронной музыке. Ведущим семинара будет инструктор школы Токе Николаишвили. Узнайте больше интересного. Кто знает, может вам захочется связать с этим делом жизнь!

Тур страшных историй

© Sputnik / Alexander Imedashvili Кафе бары и рестораны в центре города

Когда: 29 мая, 19:30

Где: Старый Тбилиси

Подробнее: https://www.facebook.com/events/914761009102172?ref=newsfeed

Провести время с детьми весело и с пользой – что может быть лучше?! Именно поэтому стоит обратить внимание на "Тур страшных историй". Это интерактивная игра-экскурсия, которая дает ребенку почву для размышлений и развивает воображение. В рамках тура дети смогут познакомиться с героями грузинской мифологии. Важно иметь при себе фонарик, чтобы не нарушать атмосферу таинственности.

Расслабиться, просто расслабиться

CC0 / Pixabay Йога

Когда: 30 мая, 10:00

Где: студия йоги Lumos (ул. Бахтриони, 11б)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/192717396043642?ref=newsfeed

Наконец, стоит обратить внимание на свое духовное и физическое самочувствие, поэтому предлагаем пойти на йогу. В группе могут собраться как уже опытные, так и новички. Так что, вперед!

Что посмотреть в театре?

28 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"

28 мая в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"

28 мая в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"

28 мая в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова

28 мая в Грибоедовском театре – "Кроткая"

28 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"

28 мая в Свободном Театре – "2030 – Мне нечего терять"

29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"

photo: Marjanishvili Drama Theatre / FB Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили

29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

29 мая в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"

29 мая в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"

29 мая в Свободном Театре – "Трое с галстуком и ангел"

29 мая в Театре Руставели – "Вано и Нико"

29 мая в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"

29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"

30 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"

30 мая в Грибоедовском театре – "Приключения Карлсона"

30 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Саламура"

30 мая в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"

30 мая в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"

photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили

30 мая в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"

30 мая в Театре Руставели – "Один раз… Только…"

30 мая в Свободном Театре – "Боже, храни нас, людей"

30 мая в Театре движения – "Intro".

Что в кино?

"Форсаж" (остросюжетный, приключения)

"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

"Гнев человеческий" (боевик, триллер)

"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)

"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)

"Курьер" (триллер).

Мультфильмы

"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн"

"Тролли-2" (приключения, комедия)

"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ХОРОШИХ ВАМ ВЫХОДНЫХ!