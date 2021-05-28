Солнечный уикенд по-тбилисски: куда пойти 28-30 мая?

От пандемии мир пока не избавился, но тем не менее люди все же стараются возвращаться к привычной жизни, хоть и при условиях коронавируса. А тут еще повод – достойно проводить весну 2021. Так что поехали!.. Как всегда максимально проводим время с пользой для души и тела.
Встретиться с писателем
Когда: 28 мая, 18:00
Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/832609090972664?ref=newsfeed
Известная грузинская писательница, драматург и режиссер Нино Харатишвили встретится с читателями в Тбилиси. Публика сможет побеседовать с литератором, задать вопросы и послушать отрывки из ее произведений. Вход бесплатный.
Послушать симфоническую музыку
Когда: 29 мая, 19:00
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Агмашенебели, 125)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/412305200224302?ref=newsfeed
Многие уже соскучились по концертам, тем более по вечерам классической музыки. А тут шанс насладиться творчеством самого Бетховена. Выступит пианист Давид Аладашвили, а оркестром будет управлять дирижер Вахтанг Кахидзе.
Узнать о чужом опыте неудач
Когда: 29 мая, 18:00
Где: Театр на Атонели (ул. Атонели, 31)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/932072527569974?ref=newsfeed
Посетите увлекательное и полезное мероприятие – движение Fuckup Nights, охватившее 80 стран, в том числе и Грузию. В рамках встречи в Тбилиси успешные грузинские бизнесмены и журналисты рассказывают о своих промахах и потерях. Это стоит услышать!
Пойти на "Что за базар?!"
Когда: 29-30 мая с 12:00
Где: ул. М. Джавахишвили, 14
Подробнее: https://www.facebook.com/events/651130472423309?ref=newsfeed
Магазин "Вентилятор" и кафе "Галерея" проводят совместную серию ярмарок одежды. Там вы сможете не только найти что-то по вкусу, но и поговорить на важные темы. Миссия Rabazaria в этом году побеседует о том, как заботиться о зеленом будущем нашей планеты и продвигать устойчивую моду. Мероприятие пройдет на свежем воздухе – в уютном сквере.
Посетить полезную ярмарку
Когда: 29, 30 мая с 12:00
Где: проспект Ш. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/467483801195837/?active_tab=discussion
Ярмарок много не бывает, тем более если они проходят в выходные, в солнечный день и в красивом месте. Здесь вы сможете и прогуляться, и посмотреть интересные вещички, и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и ручной работы.
Активно отдохнуть
Когда: 30 мая, 08:00
Где: озеро Цодорети
Подробнее: https://www.facebook.com/events/846881302839103?ref=newsfeed
За пандемию мы уже отвыкли от активного отдыха, но это не повод отказываться от него совсем, наоборот. Предлагаем пойти, а точнее побежать. На пробег, который рассчитан как на опытных, так и на новичков. Подробнее о марафоне и регистрации можно узнать по ссылке.
Познакомиться с кухней электронной музыки
Когда: 29 мая, 18:00
Где: музыкальная школа
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1283930542082368?ref=newsfeed
Музыкальная школа 303 Hz приглашает гостей на день открытых дверей – на курс обучения электронной музыке. Ведущим семинара будет инструктор школы Токе Николаишвили. Узнайте больше интересного. Кто знает, может вам захочется связать с этим делом жизнь!
Тур страшных историй
Когда: 29 мая, 19:30
Где: Старый Тбилиси
Подробнее: https://www.facebook.com/events/914761009102172?ref=newsfeed
Провести время с детьми весело и с пользой – что может быть лучше?! Именно поэтому стоит обратить внимание на "Тур страшных историй". Это интерактивная игра-экскурсия, которая дает ребенку почву для размышлений и развивает воображение. В рамках тура дети смогут познакомиться с героями грузинской мифологии. Важно иметь при себе фонарик, чтобы не нарушать атмосферу таинственности.
Расслабиться, просто расслабиться
Когда: 30 мая, 10:00
Где: студия йоги Lumos (ул. Бахтриони, 11б)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/192717396043642?ref=newsfeed
Наконец, стоит обратить внимание на свое духовное и физическое самочувствие, поэтому предлагаем пойти на йогу. В группе могут собраться как уже опытные, так и новички. Так что, вперед!
Что посмотреть в театре?
28 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
28 мая в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
28 мая в Театре Руставели – "Я жажду ветра прямого"
28 мая в Театре Руставели – "Мария Каллас. Урок"
28 мая в Грибоедовском театре – "Кроткая"
28 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"
28 мая в Свободном Театре – "2030 – Мне нечего терять"
29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
29 мая в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
29 мая в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"
29 мая в Свободном Театре – "Трое с галстуком и ангел"
29 мая в Театре Руставели – "Вано и Нико"
29 мая в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"
29 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"
30 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
30 мая в Грибоедовском театре – "Приключения Карлсона"
30 мая в Театре юного зрителя Думбадзе – "Саламура"
30 мая в Театре Ахметели – "Гость и хозяин"
30 мая в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"
30 мая в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
30 мая в Театре Руставели – "Один раз… Только…"
30 мая в Свободном Театре – "Боже, храни нас, людей"
30 мая в Театре движения – "Intro".
Что в кино?
"Форсаж" (остросюжетный, приключения)
"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)
"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)
"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)
"Гнев человеческий" (боевик, триллер)
"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)
"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)
"Курьер" (триллер).
Мультфильмы
"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн"
"Тролли-2" (приключения, комедия)
"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)
"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).
ХОРОШИХ ВАМ ВЫХОДНЫХ!