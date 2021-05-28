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Мцхетский мост Помпея

В Грузии приступили к реставрации мцхетского моста Помпея

photo: courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (56)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210528/251865433/V-Gruzii-pristupili-k-restavratsii-Mtskhetskogo-mosta-Pompeya.html

Минкульт намерен отреставрировать легендарный памятник древнейшей столицы Грузии и вернуть ему первозданный вид

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Специалисты приступили к изучению моста Помпея в древнейшей столице Грузии, в городе Мцхета - реставрационный проект осуществляется по инициативе министерства культуры, спорта и по делам молодежи, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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Мост Помпея — каменный мост через Куру на западной окраине Мцхета. Он был построен в 1841 году инженером Линниковым на месте моста, построенного Помпеем Великим в 65 году до н. э. Мост использовался до середины ХХ столетия, и только после строительства гидростанции и подъема уровня реки он оказался под водой. Тогда мост и начал разрушаться. Сейчас бывает виден лишь изредка, только когда гидростанция сбрасывает воду.

В рамках реставрации памятника глава грузинского Минкультуры Тея Цулукиани встретилась с председателем комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Созаром Субари, представителями компании Energo-Pro Georgia, а также архитекторами и реставраторами.

Как отмечают в ведомстве, для изучения памятника и дальнейшей его консервации по запросу министерства компания Energo-Pro Georgia временно освободила мост от воды и специалистам было разрешено приступить к изучению состояния памятника. Ожидается, что скоро начнутся подготовительные реставрационные работы.

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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (56)

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