В Грузии приступили к реставрации мцхетского моста Помпея

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Специалисты приступили к изучению моста Помпея в древнейшей столице Грузии, в городе Мцхета - реставрационный проект осуществляется по инициативе министерства культуры, спорта и по делам молодежи, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Мост Помпея — каменный мост через Куру на западной окраине Мцхета. Он был построен в 1841 году инженером Линниковым на месте моста, построенного Помпеем Великим в 65 году до н. э. Мост использовался до середины ХХ столетия, и только после строительства гидростанции и подъема уровня реки он оказался под водой. Тогда мост и начал разрушаться. Сейчас бывает виден лишь изредка, только когда гидростанция сбрасывает воду.

В рамках реставрации памятника глава грузинского Минкультуры Тея Цулукиани встретилась с председателем комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Созаром Субари, представителями компании Energo-Pro Georgia, а также архитекторами и реставраторами.

Как отмечают в ведомстве, для изучения памятника и дальнейшей его консервации по запросу министерства компания Energo-Pro Georgia временно освободила мост от воды и специалистам было разрешено приступить к изучению состояния памятника. Ожидается, что скоро начнутся подготовительные реставрационные работы.

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