"В штатном режиме": киношкола "Содружество" собрала кинематографистов несмотря на пандемию

В рамках киношколы пройдут и лекции по проблемам участия молодых режиссеров в международных кино-питчингах и международном кинофестивальном продвижении

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Пятый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество" проходит в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал Sputnik Грузия художественный руководитель киношколы Вячеслав Шмыров.

По словам организатора, прошлый год для киношколы стал годом перезагрузки. Благодаря пандемии организаторам удалось обновить состав участников мероприятия, добавив новых лиц. Что касается количества стран, оно уступает прежним киношколам, говорит организатор.

"В остальном все наши прежние форматы соблюдены. Есть и мастера с новыми картинами. Михаил Сигалов вчера представлял фильм "Глубже" – одна из лучших российских картин прошлого года, здесь Алексей Федорченко, который на днях представит фильм "Последняя милая Болгария", премьера которого состоялась на последнем московском кинофестивале, и там получил приз. Есть такой уровень мастеров, уровень обсуждения. Радостно, что русский язык является объединяющим, людям хочется узнать больше друг о друге, высказаться, узнать мнение о своей картине. Все вполне в штатном режиме", – рассказал Шмыров.

Участниками мероприятия, которое продлится до 2 июня, в этот раз станут свыше 60 кинематографистов из Грузии, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины (всего 10 стран). В режиме онлайн в работе киношколы примут участие режиссеры из Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии.

В рамках киношколы состоится конкурс короткометражных фильмов (более 30 картин) из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного киносотрудничества.

Традиционно конкурсная программа киношколы будет оцениваться (путем рейтингового голосования) самими участниками. Помимо этого, дипломы киношколы присудят кураторы обсуждений фильмов и представители СМИ из России и Грузии.

В рамках киношколы пройдут и лекции по проблемам участия молодых режиссеров в международных кино-питчингах и международном кинофестивальном продвижении.

За время работы киношколы в минувшие годы было показано свыше 160 фильмов, а ее спикерами были такие известные кинематографисты, как Александр Сокуров, Александр Миндадзе, Александр Котт, Алексей Герман-младший (Россия), Александр Рехвиашивили (Грузия), Карен Геворкян (Армения-Россия), Сергей Тримбач (Украина) и другие.

Киношкола "Содружество" проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Организатор киношколы – кинокомпания "М Премьера".