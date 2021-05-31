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Фестиваль Арт-Ген

Фестиваль народного творчества Art-Geni пройдет в Грузии

photo: Art-Geni / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2369)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210531/251883177/Festival-narodnogo-tvorchestva-Art-Geni-proydet-v-Gruzii.html

Самый народный грузинский фестиваль, на котором ярче других звучат грузинские вайбы и фольклор, состоится в стране в июле

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Ген" (Art-Geni) вновь откроет свои двери для слушателей с 16 по 25 июля.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Фестиваль Art-Geni является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.

В программе фестиваля 2021 года запланированы выставки народных ремесел, выступления мастеров народных песен, инструментальной музыки, хореографии, кулинарии, а также концерты современных грузинских групп и исполнителей.

На фестивале традиционно выступит Национальный балет Грузии "Сухишвили" (16 июля), Gaga Frani (17 июля), Reggaeon (18 июля), Chveneburebi&L.Nakeri (23 июля), Nino Katamadze & band (24 июля), а также бэнд "33а" (25 июля).

В случае так называемого "комендантского часа", выставки будут длиться с 18:00 до 20:00, а концерты с 20:00.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2369)

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