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Грузинская певица Нуца Бузаладзе

Грузинская певица стала победительницей музыкального фестиваля в Албании

photo: Nutsa Buzaladze / FB
Культура
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Нуца Бузаладзе, которая буквально поражает слушателей разных стран силой и красотой своего вокала, покорила еще одну вершину

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе одержала победу в одной из категорий на Международном музыкальном фестивале Kenga Magjike в Албании.

Фестиваль Kënga Magjike зародился в 1999 году и стал одним из самых важных событий в истории албанской музыки. Обладательница сногсшибательного голоса Бузаладзе одержала победу в категории "International Artist ". Примечательно, что свою победу она посвятила Грузии.

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Публикация от Nutsa Buzaladze (@nutsabuza)

"Вчера для меня был особенный день... День, который я буду помнить и хранить в памяти всегда! Мои любимые друзья и поклонники поздравляют меня с победой в номинации "Международный артист", – написала Бузаладзе на своей Instagram-странице, поблагодарив всех причастных.

На фестивале Бузаладзе исполнила новую песню, написанную ее грузинским коллегой – певцом и композитором Мишо Сулухия.

Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и многих других проектах.

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