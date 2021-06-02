Грузинской церковной музыке присвоили статус памятника культурного наследия

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинской традиционной церковной музыке присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, говорится в информации Государственного центра фольклора.

Как говорится в публикации, присвоение грузинским песнопениям статуса памятника нематериального культурного наследия поможет сохранить культурный феномен и ценности, связанные с грузинскими песнопениями.

"Грузинские песнопения, наряду с полифоническим музыкальным фольклором, признаны грузинами одним из важнейших символов национальной идентичности. Это уникальная традиция, в которой органично сочетаются эстетические принципы национального полифонического мышления и христианского мировоззрения", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что грузинское пение – это, с одной стороны, национальная традиция, зародившаяся и развивающаяся в Грузии, а с другой – особенно показывающая единство грузинской культуры с европейским христианским миром.

"По мнению ученых, полифония в церковной музыке впервые утвердилась в Грузии, достигла классической стадии развития в X-XI веках, а в XII-XIII веках вместе со всей грузинской культурой прониклась мировоззрением эпохи Возрождения. Следовательно, грузинские песни (сагалобели) являются не только национальным, но и культурным достоянием всего христианского мира", – отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что предоставление статуса памятника нематериального культурного наследия грузинской традиционной церковной музыке/грузинским песнопениям будет способствовать продвижению преподавания и передачи грузинских песнопений, указывать на необходимость живых выступлений и продвигать это уникальное полифоническое искусство.

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