09:19 02 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.4304
  • USD3.2547
Поиск
Метехская церковь

Грузинской церковной музыке присвоили статус памятника культурного наследия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (57)
3601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251905191.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210602/251904641/Gruzinskoy-tserkovnoy-muzyke-prisvoili-status-pamyatnika-kulturnogo-naslediya.html

Грузинские песнопения, наряду с полифоническим музыкальным фольклором, признаны грузинами одним из важнейших символов национальной идентичности, отмечает центр фольклора

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинской традиционной церковной музыке присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, говорится в информации Государственного центра фольклора.

Как говорится в публикации, присвоение грузинским песнопениям статуса памятника нематериального культурного наследия поможет сохранить культурный феномен и ценности, связанные с грузинскими песнопениями.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские церковные песнопения

"Грузинские песнопения, наряду с полифоническим музыкальным фольклором, признаны грузинами одним из важнейших символов национальной идентичности. Это уникальная традиция, в которой органично сочетаются эстетические принципы национального полифонического мышления и христианского мировоззрения", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что грузинское пение – это, с одной стороны, национальная традиция, зародившаяся и развивающаяся в Грузии, а с другой – особенно показывающая единство грузинской культуры с европейским христианским миром.

"По мнению ученых, полифония в церковной музыке впервые утвердилась в Грузии, достигла классической стадии развития в X-XI веках, а в XII-XIII веках вместе со всей грузинской культурой прониклась мировоззрением эпохи Возрождения. Следовательно, грузинские песни (сагалобели) являются не только национальным, но и культурным достоянием всего христианского мира", – отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что предоставление статуса памятника нематериального культурного наследия грузинской традиционной церковной музыке/грузинским песнопениям будет способствовать продвижению преподавания и передачи грузинских песнопений, указывать на необходимость живых выступлений и продвигать это уникальное полифоническое искусство.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (57)
Теги:
Статус памятника нематериальной культуры, Грузинское многоголосие, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузия открыла границы: в стране ждут туристов - видео
Грузия открыла границы: в стране ждут туристов - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться