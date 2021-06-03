Немецкий скрипач Дэвид Гарретт вновь выступит в Тбилиси

Скрипач-виртуоз дал согласие выступить в Тбилиси в мае 2022 года в рамках 100-летнего юбилея Грузинского технического университета

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Немецкий музыкант, скрипач Дэвид Гарретт даст концерт в Тбилиси в рамках празднования 100-летия Грузинского технического университета, информацию Sputnik Грузия подтвердила пресс-служба ГТУ.

По их словам, Дэвид Гарретт выступит в ​​Тбилиси 22 мая 2022 года.

В информации говорится, что известного музыканта пригласил заведующий кафедрой социальных дел, спорта и культуры Грузинского технического университета и президент Грузинской палаты культуры Давид Окиташвили.

"В одном из интервью я сказал, что 100-летие Грузинского технического университета в 2022 году следует отметить грандиозными мероприятиями, ведь это первый и старейший инженерно-технологическом вузе на Южном Кавказе, со своей историей и впечатляющими культурными традициями. Несколько дней назад мне подтвердили, что Гарретт приедет в Тбилиси и даст концерт по случаю юбилея Грузинского технического университета в мае. Отрадно, что такой виртуоз, как Дэвид Гарретт, несмотря на свой плотный график, приедет в Грузию и проведет концерт в рамках юбилейных мероприятий нашего университета", - сказал Окиташвили.

Дэвид Гарретт однажды уже был в Грузии, в 2019 году. Тогда на свой концерт он приехал с мамой.

Как прославился Дэвид Гарретт?

38-летний Дэвид Гарретт прославился благодаря отличному синтезу в его музыке классики и джаза, рока, кантри и фольклора. На скрипке маленький Дэвид начал играть с четырех лет, а спустя три года поступил в консерваторию города Любек. В девятилетнем возрасте он дебютировал на фестивале Kissinger Sommer, а в 12 - начал работать с британской скрипачкой польского происхождения Идой Гендель.

В 1999 году Дэвид переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в Джульярдской школе. В 2003 году он победил в конкурсе композиторов этой школы, представив фугу, написанную в стиле Иоганна Себастьяна Баха.

Более того, во время учебы в Джульярдской школе Гарретт подрабатывал моделью.

Гарретт получил свою первую скрипку Страдивари в 11 лет в знак уважения от президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера после выступления перед ним.

В 13 лет Гарретт подписал эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon Gesellschaft и оказался самым молодым исполнителем среди подписавших подобные контракты.

Дэвид выступал с самыми престижными мировыми оркестрами. Выпустив альбом Encore в 2008 году, Гарретт поставил себе цель - привлечь интерес молодежи к классической музыке. Альбом включал его собственные аранжировки известных произведений, которые сопровождали его по жизни. Он также начал давать концерты, на которых наряду с классическими сонатами в сопровождении рояля, аранжировками и композициями, исполнял рок-песни и музыкальные темы из кинофильмов.

В 2008 году Дэвид Гарретт попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив "Полет шмеля" за 1 минуту 6,52 секунды.

Гарретт написал каверы на такие известные песни, как Viva La Vida, Smooth Criminal, Whole Lotta Bond и многие другие.

Дэвид Гаррет также снялся в главной роли в фильме "Паганини: скрипач дьявола", вышедшем в мировой прокат в 2013 году. Кроме того, он участвовал в проекте в качестве композитора, а также создал специально для фильма авторскую аранжировку.

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