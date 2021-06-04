Грузинская драма "Плохие люди" едет покорять Америку

ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Грузинский фильм "Плохие люди" режиссера Георгия Таварткеладзе представлен сразу в двух номинациях на Международном кинофестивале Indie Short Fest в Лос-Анджелесе – лента будет бороться за звания "Лучший короткометражный фильм" и "Лучшая мужская роль", говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

Indie Short Fest стал первым международным кинофестивалем, который в 2019 году выбрал для своей программы фильм "Плохие люди". Церемония награждения состоится в октябре. Также премьера фильма на европейском телевидении состоится в июне на каталонском телевидении, одном из самых рейтинговых телеканалов Испании.

Однако это не все последние успехи Таварткиладзе. Режиссер также будет участвовать в главном конкурсе в Дании Odense International Film Festival, где представит свой короткометражный фильм "Один час".

Остросюжетный фильм "Плохие люди" основан на реальных событиях. Главный герой картины – молодой грузин Гия, участник тбилисской гражданской войны 1991 года. По сюжету фильма, в поисках жаропонижающего лекарства для своего малолетнего сына, Гия встречает своих одноклассников, которых не видел много лет. Но вскоре оказывается, что давние друзья на самом деле стали врагами.

В фильме снялись Вахо Чачанидзе, Джано Изория, Мамука Эсадзе, Дито Цинцадзе, Давид Квирцхалия, Джаба Папуашвили, Лаша Рамишвили, Бесо Соломонашвили и Леван Кухашвили.

Над производством картины при финансовой поддержке киноцентра работала продюсерская компания 20 Steps Productions. Международная премьера фильма состоялась 25 марта 2019 года на кинофестивале в Гонконге.

Грузинская короткометражка уже имеет внушительный багаж призов: она получила награду "Лучшая международная драма" на фестивале Discover Film Awards в Лондоне (Великобритания), в номинации "Лучшая операторская работа" на новом кинофестивале Nightlight Impact Awards Festival и гран-при за лучший фильм Международного кинофестиваля стран содружества "Московская премьера". А исполнители главной и второстепенной ролей в короткометражном фильме "Плохие люди" Вахтанг Чачанидзе и Джано Изория были признаны лучшими актерами на международном кинофестивале Redline International Film Festival в Торонто.

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