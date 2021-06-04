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Актер Мераб Нинидзе

Российский фильм с Мерабом Нинидзе представлен на Каннском фестивале

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Темы:
Грузинское кино (167)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210604/251926341/Rossiyskiy-film-s-Merabom-Ninidze-predstavlen-na-Kannskom-festivale.html

Грузинский актер Мераб Нинидзе попадал Каннский кинофестиваль в 2017 году в фильме венгерского режиссера Корни Мундруцо "Луна Юпитера"

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. На Каннском кинофестивале представлен фильм Алексея Германа "Дело", в котором грузинский актер Мераб Нинидзе играет главную роль.

Каннский кинофестиваль несколько часов назад объявил номинантов на 74-й по счету церемонии в 2021 году. Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

Актер Мераб Нинидзе
photo: Merab Ninidze / FB
Мятый плащ, большое сердце: Мераб Нинидзе сыграл главную роль в сериале "Доктор Баллуз"

Полнометражная драма известного российского режиссера Алексея Германа-младшего представлена в специальной секции "Особый взгляд" (Un Certain Regard).

Сюжет фильма развивается вокруг грузинского учителя, живущего в России, который уличает местные власти в коррупции и приговаривается к домашнему аресту. Главного героя фильма Давида играет Мераб Нинидзе.

Стоит отметить, что в секции "Особый взгляд" представлены 18 фильмов со всего мира.

Актер Мераб Нинидзе
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В Сети появился трейлер фильма "Курьер" с Мерабом Нинидзе и Бенедиктом Камбербэтчем

Грузинский актер Мераб Нинидзе и до этого попадал Каннский кинофестиваль. В 2017 году на фестивале был представлен фильм венгерского режиссера Корни Мундруцо "Луна Юпитера", в котором Мераб Нинидзе играет главную роль, картина была включена официальную программу 70-го Каннского кинофестиваля.

Зарубежная фильмография Мераба Нинидзе впечатляет. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии.

Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура" и в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где он сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем. А в 2021 году в свет вышел немецкий сериал "Доктор Баллуз" (Doktor Ballouz), где Нинидзе сыграл главную роль.

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Темы:
Грузинское кино (167)
Теги:
Мераб Нинидзе, Каннский кинофестиваль, Грузия

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