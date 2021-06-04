Выставка турецкого культурного наследия пройдет в столице Грузии

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Выставка "Следы турецкой культуры", на которой будут представлены экспонаты из фонда турецкого культурного наследия, пройдет в Национальном музее Грузии с 8 по 18 июня.

На экспозиции будет представлено до 63 работ, представляющих материальные и нематериальные культурные памятники Турции, в том числе 10 фотографий, посвященных дворцу Топкапы в Стамбуле, подготовленных Институтом Юнуса Эмре.

Посетители выставки смогут получить краткую информацию и ближе познакомиться с памятниками культурного наследия Турции.

Выставка "Следы турецкой культуры" будет проводиться в сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре в Тбилиси и Национальным музеем.

Целью выставки является продвижение культурной дипломатии, углубление и укрепление культурных связей между двумя соседними и дружественными странами.

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