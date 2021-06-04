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Государственный национальный музей Грузии

Выставка турецкого культурного наследия пройдет в столице Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2373)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210604/251933564/Vystavka-turetskogo-kulturnogo-naslediya-proydet-v-stolitse-Gruzii.html

Посетители выставки смогут поближе познакомиться с уникальными памятниками культурного наследия Турции

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Выставка "Следы турецкой культуры", на которой будут представлены экспонаты из фонда турецкого культурного наследия, пройдет в Национальном музее Грузии с 8 по 18 июня.

Выставка художника Luca Lazar в Moma Tbilisi
photo: courtesy of Moma Tbilisi
В Moma Tbilisi открывается выставка художника Луки Лазара

На экспозиции будет представлено до 63 работ, представляющих материальные и нематериальные культурные памятники Турции, в том числе 10 фотографий, посвященных дворцу Топкапы в Стамбуле, подготовленных Институтом Юнуса Эмре.

Посетители выставки смогут получить краткую информацию и ближе познакомиться с памятниками культурного наследия Турции.

Выставка "Следы турецкой культуры" будет проводиться в сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре в Тбилиси и Национальным музеем.

Целью выставки является продвижение культурной дипломатии, углубление и укрепление культурных связей между двумя соседними и дружественными странами.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2373)

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