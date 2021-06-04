Театр оперы и балета готовит для зрителей гала-концерт

Спектакли будут проходить при участии солистов и кордебалета балетной труппы Тбилисского оперного театра

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Балетный гала-концерт для зрителей готовит Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили, который состоится 19 и 20 июня, сообщает пресс-служба театра.

На гала-концерте будет исполнено второе действие из балета Чайковского "Лебединое озеро" и дивертисмент (театральное зрелище, собранное из номеров разных жанров) из балетных спектаклей "Дон Кихот", "Натали", "Фестиваль цветов в Дженсано", "Талисман", "Песнопение" (сагалобели).

Спектакли будут проходить при участии солистов и кордебалета балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета.

В сообщении особенно отмечается, что все зрители допускаются в театр только в масках. Перед входом в театр каждый обязан пройти термоскрининг и дезбарьер, а после обработать руки дезинфицирующим раствором.

Представления будут проходить без антракта.

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