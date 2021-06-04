00:57 05 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Сцена в большом зале тбилисского государственного театра оперы и балета им. Захария Палиашвили

Театр оперы и балета готовит для зрителей гала-концерт

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2374)
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251937411.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210604/251937336/Teatr-opery-i-baleta-gotovit-dlya-zriteley-gala-kontsert.html

Спектакли будут проходить при участии солистов и кордебалета балетной труппы Тбилисского оперного театра

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Балетный гала-концерт для зрителей готовит Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили, который состоится 19 и 20 июня, сообщает пресс-служба театра.

На гала-концерте будет исполнено второе действие из балета Чайковского "Лебединое озеро" и дивертисмент (театральное зрелище, собранное из номеров разных жанров) из балетных спектаклей "Дон Кихот", "Натали", "Фестиваль цветов в Дженсано", "Талисман", "Песнопение" (сагалобели).

Спектакли будут проходить при участии солистов и кордебалета балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета.

В сообщении особенно отмечается, что все зрители допускаются в театр только в масках. Перед входом в театр каждый обязан пройти термоскрининг и дезбарьер, а после обработать руки дезинфицирующим раствором.

Представления будут проходить без антракта.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2374)
Теги:
Тбилисский театр оперы и балета, Балет, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться