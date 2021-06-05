В память о легендарном актере: Топ-5 лучших ролей Кахи Кавсадзе

Легендарному грузинскому актеру театра и кино Кахи Кавсадзе, ушедшему в 2021 году из жизни в результате осложнений после коронавируса, сегодня исполнилось бы 86 лет

На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах. В день рождения актера Sputnik Грузия рассказывает о самых известных ролях артиста, благодаря которым он навсегда останется в нашей памяти.

"Белое солнце пустыни" (1969)

Роль Абдуллы из кинофильма "Белое солнце пустыни" для Кахи Давидовича культовая. С этим героем его ассоциировали во всем Советском Союзе. Несмотря на то, что Абдулла – главный антагонист фильма, Кавсадзе находил ему оправдание и даже говорил, что они похожи.

© photo: Sputnik / Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни". Артист Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы

"Абдуллу я никогда не считал ни разбойником, ни бандитом. Я играл человека, который защищал свой дом, свои традиции. Играл человека без комплексов, человека слова. Да, у него гарем. Но кому какое дело, сколько у него жен – десять или двадцать семь. Ведь это его жены, его семья. И он следует своим традициям жестко и до конца, отстаивая неписанные законы своего народа. Мне кажется, что я немного похож на своего героя – только я ни разу в жизни не пользовался и, дай Бог, никогда не воспользуюсь настоящим оружием", – говорил Кавсадзе.

"Мелодии Верийского квартала" (1973)

Следующий фильм, не менее любимый для зрителя – художественный фильм "Мелодии Верийского квартала" в жанре музыкальной комедии, по мотивам водевилей и пьес З. Антонова и А. Цагарели.

© photo: Sputnik София Чиаурели, Кахи Кавсадзе и Алиса Фрейндлих

В картине актер сыграл второстепенную роль иностранца-балетмейстера Иноченцо. Кахи Давидович работал на съемочной площадке с яркими звездами советского кинематографа, такими как Вахтанг Кикабидзе, Софико Чиаурели, Алиса Фрейндлих и другими.

"Житие Дон Кихота и Санчо" (1988)

Житие Дон Кихота и Санчо – это советско-испанский 9-серийный драматический художественный фильм, в котором Кавсадзе исполнил роль Дон Кихота. Для нее, кстати, артист сильно похудел. Это также одна из самых лучших ролей грузинского актера.

© photo: Sputnik / Galina Kmit Кадр из фильма "Житие Дон Кихота и Санчо". Актер Кахи Кавсадзе

Подробная экранизация бессмертного романа очень разнообразна – там зрители видят местами чтение, местами балет, где-то театральную постановку и даже театр марионеток.

"Царь Иван Грозный" (1991)

Следующая яркая роль Кахи Кавсадзе – Иван Грозный в одноименном фильме, где актер одновременно сыграл и роль Блаженного. И это была фееричная работа Кавсадзе.

"Мне хотелось посмотреть, как сыграет Кахи в этот очень острый момент в жизни Ивана Грозного, когда он казнит своих прежних товарищей. Кахи сыграл такую больную тему – в глазах была такая боль, что я подумал: какое обаятельное зло", – вспоминал народный артист России Валерий Гаркалин.

"Покаяние" (1984)

Драма "Покаяние" однозначно входит в число значимых кинематографических работ Кахи Кавсадзе. Кавсадзе сыграл роль Михаила Коришели – друга художника Сандро Баратели, которого по ложному доносу арестовали.

© photo: Sputnik Актер Кахи Кавсадзе в фильме "Покаяние" (режиссер Тенгиз Абуладзе, киностудия "Грузия-фильм")

Интересно, что киноленту даже пытались запретить. Копии фильма арестовали, а дома создателей и актеров обыскивали – искали отснятый материал. Преследования прекратились спустя полгода, после того, как развитием событий заинтересовался Союз кинематографистов. Ленту посмотрели в прокате более 13,6 миллиона зрителей, а сайт IMDb оценил картину 7,92 балла.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале