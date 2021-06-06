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Мини-спектакль режиссера Р. Габриадзе в БДТ им. Г. А. Товстоногова

Скончался режиссер Резо Габриадзе

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Культура
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Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток скончался на 85-м году жизни

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни, информацию о кончине СМИ подтвердили родственники режиссера.

"Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры", – говорится в заявлении Минкультуры Грузии.

Резо Габриадзе
© photo: Sputnik / Alexey Tokhomirov
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Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

Теги:
Фильм "Мимино", Резо Габриадзе

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