Скончался режиссер Резо Габриадзе

Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток скончался на 85-м году жизни

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе скончался на 85-м году жизни, информацию о кончине СМИ подтвердили родственники режиссера.

"Смерть Резо Габриадзе – невосполнимая утрата для грузинской культуры", – говорится в заявлении Минкультуры Грузии.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.