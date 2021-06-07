"До встречи, Великий Человек": Кекелидзе о смерти Резо Габриадзе

Соболезнования в связи с кончиной великого мастера семье и друзьям Резо Габриадзе направляют из родной Грузии и других стран

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Уход из жизни выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе прокомментировал писатель, телеведущий и глава Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе.

"Есть люди, приравненные к городам. Равные зданиям, животным, растениям, переулкам, окутанным шепотом, слезами и смехом. Резо Габриадзе равен Кутаиси. Кутаиси, в свою очередь, слишком велик, чтобы сравняться с одним человеком, а вот Резо удалось сравняться с ним", – написал Кекелидзе в Facebook.

Главный библиотекарь вспомнил также о последнем общении с известным режиссером. По словам Георгия Кекелидзе, он встречался с Габриадзе несколько раз, в последний – режиссер сам позвал Кекелидзе в театр.

"Он говорил фрагментарно, задумчиво и точно. Эта точность была его главным оружием. Этой точностью он целился в нас сотней фраз. Таких "стрелков" словами мало. Не только здесь, во всем мире мало. Потом, через пару месяцев, в день рождения, он прислал мне свою книгу – в знак ужасно удивительного внимания. Резо сейчас сидит в самолете, улыбаясь, ничем не обязанный. Летит и улыбается нам, оставшимся перед ним в неоплаченном долгу. До встречи, Великий Человек", – пишет Кекелидзе.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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