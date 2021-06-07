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Резо Габриадзе

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Резо Габриадзе

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2379)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210607/251950315/Pervye-litsa-Gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-Rezo-Gabriadze.html

Грузия осиротела и обеднела, грузинская культура понесла тяжелейшую утрату – так выразили свои чувства президент, премьер Грузии и мэр Тбилиси в связи с кончиной выдающегося режиссера и писателя

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В связи с кончиной выдающегося грузинского режиссера театра и кино, писателя и художника Резо Габриадзе соболезнования выразили первые лица Грузии.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил глубокое сожаление в связи с кончиной Габриадзе.

Резо Габриадзе
© photo: Sputnik / Alexey Tokhomirov
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"Нас оставил еще один большой деятель искусства… Резо Габриадзе – режиссер того масштаба, создаваемый мир которого становился близким и любимым для людей всех поколений. Именно заслугой его великого таланта и несравненного юмора является то, что у грузинского читателя и зрителя есть не один шедевр. Еще в течение многих лет его незабываемые марионетки будут говорить голосами великих грузинских актеров и не потеряют любовь зрителей. Теплота, доброта и любовь являются главными ценностями Резо Габриадзе, и это главный стержень его творчества. Хочу выразить соболезнования семье Резо Габриадзе, его друзьям, родным и всей Грузии", – написал Гарибашвили в Facebook.

В связи с кончиной Габриадзе пост в Facebook опубликовала и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Анзор Эркомаишвили, Гурам Дочанашвили и Реваз Габриадзе… Грузинская культура понесла огромную утрату – музыкальный, литературный и театральный мир больше не будет таким многообразным! Мы стали беднее, мы стали сиротами!" – написала Зурабишвили.

Мини-спектакль режиссера Р. Габриадзе в БДТ им. Г. А. Товстоногова
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Скончался режиссер Резо Габриадзе

Свои соболезнования выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Художник, писатель, скульптор, автор сценариев к более чем 35 фильмам, основатель театра марионеток – великий Резо Габриадзе ушел в вечность… Обеднел мир без Резо Габриадзе. Сложно передать словами ту боль и потерю, которая принесла его кончина. Приношу соболезнования в связи с горем всей Грузии", – написал Каладзе.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики. 

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2379)
Теги:
Резо Габриадзе, смерть, культура, Грузия

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