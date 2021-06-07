Прощание с Резо Габриадзе: когда и где пройдут панихида и похороны?

Грузия простится с великим режиссером, сценаристом, писателем и художником в Тбилиси, в четверг, 10 июня

ТБИЛИСИ, 7 июн – Sputnik. Гражданская панихида по выдающемуся грузинскому режиссеру, сценаристу, писателю и художнику Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в тбилисском Театре марионеток Габриадзе.

Как сообщила Sputnik Грузия директор театра Нателла Циклаури, попрощаться с режиссером можно будет в театре с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00, из храма Анчисхати.

Информацию о том, где похоронят Резо Габриадзе, администрация театра пока распространить не может, об этом станет известно позже.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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