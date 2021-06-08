08:50 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
Вид на город Батуми с высоты канатной дороги

Батуми войдет в сеть креативных городов ЮНЕСКО

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2380)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/03/249345240.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210608/251950952/Batumi-voydet-v-set-kreativnykh-gorodov-YuNESKO.html

Батуми станет 267-м городом, объединенным в сеть креативных городов, которую ЮНЕСКО создала в 2004 году

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Батуми будет включен в сеть креативных городов ЮНЕСКО, об этом в Facebook пишет председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.

Сеть креативных городов ЮНЕСКО (UCCN) была создана в 2004 году. Ее цель – сотрудничать с городами, которые рассматривают креатив, как стратегический фактор устойчивого урбанистического развития. В настоящее время к сети подключено 246 городов.

В своей публикации Болквадзе отметила, что это решение имеет и политическое решение.

"Хочу всех поздравить! Мы успешно завершили переговоры с ЮНЕСКО в Париже. Батуми, вместе с другими известными европейскими городами, будет включен в список "креативных городов". Это означает укрепление позиций нашей страны на мировых культурных и туристических картах", – написала Болквадзе.

Также Болквадзе поблагодарила заместителя генерального секретаря ЮНЕСКО господина Эрнесто Отоне и других международных партнеров за сотрудничество.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2380)
Теги:
Батуми, ЮНЕСКО, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться