Батуми войдет в сеть креативных городов ЮНЕСКО

Батуми станет 267-м городом, объединенным в сеть креативных городов, которую ЮНЕСКО создала в 2004 году

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Батуми будет включен в сеть креативных городов ЮНЕСКО, об этом в Facebook пишет председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.

Сеть креативных городов ЮНЕСКО (UCCN) была создана в 2004 году. Ее цель – сотрудничать с городами, которые рассматривают креатив, как стратегический фактор устойчивого урбанистического развития. В настоящее время к сети подключено 246 городов.

В своей публикации Болквадзе отметила, что это решение имеет и политическое решение.

"Хочу всех поздравить! Мы успешно завершили переговоры с ЮНЕСКО в Париже. Батуми, вместе с другими известными европейскими городами, будет включен в список "креативных городов". Это означает укрепление позиций нашей страны на мировых культурных и туристических картах", – написала Болквадзе.

Также Болквадзе поблагодарила заместителя генерального секретаря ЮНЕСКО господина Эрнесто Отоне и других международных партнеров за сотрудничество.

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