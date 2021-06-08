Резо Габриадзе похоронят в Мтацминдском пантеоне

Гражданская панихида по великому мастеру состоится 8 и 9 июня в его Театре марионеток, а в последний путь его проводят из Анчисхати

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Выдающегося грузинского режиссера, писателя, сценариста, художника основателя Тбилисского Театра марионеток Резо Габриадзе похоронят в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда.

Вынос тела великого мастера состоится в четверг, 10 июня, в 15:00, из храма Анчисхати.

Гражданская панихида 8 и 9 июня в Театре марионеток.

Режиссер скончался в воскресенье, 6 июня.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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