Выставка "волшебника карандаша" Гурама Доленджашвили открывается в Тбилиси

Когда смотришь на картины этого грузинского художника, не веришь глазам и тому, что это создано простым карандашом

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Персональная выставка грузинского живописца Гурама Доленджашвили, которого называют "волшебником карандаша" и "художником зимы", откроется в тбилисском Дворце искусства – Музее истории культуры Грузии в пятницу, 11 июня.

"Посетители выставки увидят выполненные карандашом работы, которые вполне реалистичны и произведут на зрителя незабываемое впечатление", – обещают организаторы мероприятия. Выставка откроется в 19:00 и продлится до 11 июля включительно.

Гурам Доленджашвили родился в Кутаиси. Он заслуженный художник Грузии, почетный академик Российской академии художеств, лауреат многих международных конкурсов. С 90-х годов художник жил в России, но теперь живет на родине.

Работы Доленджашвили побывали в разных странах: в Австралии, Австрии, Англии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, ГДР, Индии, Ираке, Кипре, Кубе, Мексике, Монголии, Нидерландах, Никарагуа, Польше, Румынии, США, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швеции, Швейцарии, Югославии и Японии.

Картины Доленджашвили также хранятся в Третьяковской галерее, в музее имени Пушкина и многих музеях мира.

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