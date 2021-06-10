Международная Летняя театральная школа пройдет в Грузии

Целью проекта является укрепление творческих связей, обмен художественным опытом, а также повышение профессиональной квалификации молодых актеров русских театров

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Международная Летняя театральная школа "Шекветили-2021. Театр, поэзия, музыка" в шестой раз пройдет на Черноморском побережье Грузии с 14 по 24 июня, сообщили Sputnik Грузия организаторы.

В этом году в Школе принимают участие молодые актеры тбилисских театров, преподаватели творческих дисциплин Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели, группа студентов и преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

photo: courtesy of Russian club Летняя школа в Шекветили 2020

Кроме того, в проекте участвует группа студентов актерского факультета и преподаватели по русской сценической речи и сценическому движению ГИТИСа, а также учащиеся Казахского национального университета искусств.

В работе Школы согласились принять участие и провести профильные мастер-классы выдающиеся российские деятели литературы, театра и кино – поэт, переводчик, сценарист, мастер музыкально-драматических спектаклей Юрий Ряшенцев и поэт, драматург, бард Юлий Ким.

В рамках Школы-2021 состоятся:

театральная композиция "22 июня", приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны;

юбилейный вечер к 90-летию поэта, переводчика, прозаика, сценариста, мастера мюзикла, лауреата литературных премий Юрия Ряшенцева;

творческий вечер поэта, драматурга, барда, лауреата литературных и музыкальных премий Юлия Кима;

показ документального фильма Наны Джанелидзе "А есть ли там театр?!" – памяти Народного артиcта Грузии Кахи Кавсадзе;

показ художественно-документального фильма Левана Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" – памяти драматурга, художника, основателя Тбилисского театра марионеток, лауреата Государственной премии СССР Резо Габриадзе.

В программе Школы-2021 запланированы лекции по истории русского театра, мастер-классы по творческим дисциплинам и круглые столы по актуальным вопросам русского театрального искусства. Школа откроется торжественной церемонией и завершится праздничным концертом по итогам занятий.

photo: courtesy of Russian club Летняя школа в Шекветили 2020

"Целью проекта является развитие и укрепление творческих и человеческих связей, обмен художественным опытом, повышение профессиональной квалификации молодых актеров русских театров, воспитание нового поколения артистов в живом общении, непосредственной близости к русскому театру, русской речи", – говорится в сообщении авторов проекта.

Проект осуществлен Международным культурно-просветительским Союзом "Русский клуб" и ГИТИС при финансовой поддержке Фонда "Карту", Фонда "Русский мир", Россотрудничества, Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова и ПАО "ВТБ Банк".

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