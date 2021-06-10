Грузия прощается с культовым режиссером Резо Габриадзе

Церемония прощания с маэстро состоится одновременно в нескольких местах – в столице Грузии и в городах России

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия прощается с выдающимся грузинским режиссером, писателем, сценаристом, художником и основателем Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе – маэстро похоронят в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, в четверг, 10 июня.

Вынос тела великого мастера состоится из храма Анчисхати в 15:00. Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе пройдет в его родном Кутаиси (церковь Св. Георгия), а также в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве – в храме Георгия Победоносца, а в Санкт-Петербурге – в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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