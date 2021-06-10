Минкультуры Грузии рассказало, на что будет тратить деньги

Среди приоритетов, которые собирается финансировать Минкультуры, такие направления, как литература, театр, кино, изобразительное и прикладное искусство

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии определило 12 приоритетных направлений в области культуры, которые профинансирует ведомственный бюджет.

Как заявила на брифинге министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани, проекты будут финансироваться в рамках "Программы развития культуры".

В число 12 приоритетных направлений вошли – продвижение грузинской книги и литературы, содействие развитию грузинского театра и театрального искусства, содействие развитию профессионального музыкального искусства в Грузии.

Также в приоритетном списке министерства продвижение грузинского кино, развитие изобразительного и современного искусства, поощрение художественного образования, популяризация грузинского фольклора, доступность культуры, проведение важных культурных мероприятий и фестивалей. Проведение инновационных и свободных проектов, содействие исследовательской деятельности и снижение ущерба, нанесенного пандемией коронавируса культуре.

С сегодняшнего дня министерство начнет прием заявок на финансирование приоритетных групп.

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