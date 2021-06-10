Парламент Грузии почтил память Резо Габриадзе минутой молчания

Выдающийся грузинский сценарист и режиссер будет предан земле сегодня в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании почтили память выдающего грузинского режиссера, писателя, сценариста, художника и основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе минутой молчания.

"Сегодня мы провожаем в последний путь большого грузина – Резо Габриадзе. Это человек, который оставил огромный мир не только для Грузии, но и всего мира, которым восхищались поколения и которым будут восхищаться еще много поколений. Я прошу почтить его память минутой молчания", – заявил председатель парламента Каха Кучава.

Габриадзе похоронят в Тбилиси в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, в четверг, 10 июня. Вынос тела великого мастера состоится из храма Анчисхати в 15:00. Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе пройдет в его родном Кутаиси (церковь Св. Георгия), а также в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве – в храме Георгия Победоносца, а в Санкт-Петербурге – в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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