Уголок имени Резо Габриадзе появится в Национальной парламентской библиотеке

Отныне уголок творчества Резо Габриадзе, которое состоит из кино, литературы, живописи и театра, появится и в Национальной библиотеке Грузии

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Уголок, посвященный творчеству выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, появится в тбилисской Национальной парламентской библиотеке. Об этом в эфире телеканала "Рустави 2" заявил директор библиотеки Георгий Кекелидзе.

Это произойдет в день рождения мастера - 29 июня. В 2021 году Резо Левановичу исполнилось бы 85 лет. По словам Кекелидзе, в уголке имени Габриадзе будут размещены его архивные материалы и произведения.

"Мы хотим, чтобы в кинобиблиотеке был отдельный уголок Резо Габриадзе, в котором будут не только архивные материалы, но и тексты. Этот уголок, уверен, будет жить вечно, как и творчество Габриадзе", - сказал Кекелидзе.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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