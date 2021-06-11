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Анзор Эркомаишвили

Международный фольклорный фестиваль имени Эркомаишвили впервые пройдет в Тбилиси

photo: Nana Gotua / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2388)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210611/251997916/Mezhdunarodnyy-folklornyy-festival-imeni-Erkomaishvili-vpervye-proydet-v-Tbilisi.html

Новый фестиваль носит имя известного грузинского музыканта, певца, хорового дирижера, автора народных песен и учителя Анзора Эркомаишвили

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Первый Международный фольклорный фестиваль Анзора Эркомаишвили состоится в тбилисском Культурно-музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе с 12 по 20 июня.

Новый фестиваль состоится при поддержке мэрии Тбилиси и будет носить имя выдающегося грузинского музыканта, певца, хорового дирижера, автора народных песен и учителя Анзора Эркомаишвили. Фестиваль был учрежден, чтобы увековечить имя Анзора Эркомаишвили и выразить ему признательность за проделанную им работу по сохранению и развитию грузинского фольклора, отмечают организаторы.

Награждение Анзора Эркомаишвили
photo: Official web site of the President of Georgia
Госцентру фольклора Грузии присвоено имя Анзора Эркомаишвили

Фестиваль задуман как международный, однако из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, фольклорные ансамбли из разных стран не могут приехать в Грузию. Так что в этом году перед зрителем предстанут только грузинские ансамбли.

В программе мероприятия четыре концерта: 12 июня выступит грузинский государственный ансамбль народной песни и танца "Рустави", 13 июня государственный ансамбль народной песни "Басиани", 19 июня концерт Государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии "Эрисиони", а 20 - государственный ансамбль абхазской песни "Шавнабада".

Анзор Эркомаишвили скончался в 2021 году, в возрасте 81 года, в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Он основатель известных в Грузии и за ее пределами ансамблей "Рустави" и "Мартве". В прошлом году, 10 августа 2020 года, Эркомаишвили отпраздновал 80-летний юбилей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила артиста Орденом Сияния.

Певец, хоровой дирижер, фольклорист, активно исследовавший и изучавший грузинские народные песни, именно Эркомаишвили стоял у истоков Государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", созданного в 1968 году.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2388)

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