Грузинские реставраторы готовят храм Гелати к приезду экспертов ЮНЕСКО

Согласно рекомендациям зарубежных экспертов, план действий по устранению проблем будет определен с привлечением грузинских специалистов

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани посетила монастырский комплекс Гелати и ознакомилась с его подготовкой к визиту экспертов ЮНЕСКО в Грузию.

По инициативе министерства внутри и вокруг периметра главного храма Гелати были возведены строительные леса чтобы полностью изучить роспись стен внутри и осмотреть крышу по внешнему периметру.

Эксперты изучат ситуацию, возникшую в результате огрехов, допущенных в ходе кровельных работ главного храма Гелати, которые проводились по проекту, составленному в 2008 году, и дадут соответствующие рекомендации. Также эксперты изучат поврежденные части настенной росписи и составят план действий по устранению повреждений.

Согласно рекомендациям зарубежных экспертов, план действий по устранению проблем, стоящих перед монастырским комплексом Гелати, будет определен с привлечением грузинских специалистов.

Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии с апреля этого года предприняло ряд важных шагов для изучения ситуации в монастырском комплексе Гелати и устранения проблем. При министерстве создана рабочая группа архитекторов-реставраторов, которая активно работает. Параллельно с этим была создана группа реставраторов настенной росписи для консервации поврежденной росписи.

Кроме того, на встрече с искусствоведами и реставраторами настенной живописи в Министерстве 25 мая этого года было решено провести исследование росписи до приезда группы экспертов ЮНЕСКО. Параллельно с исследованиями грузинские профессиональные реставраторы должны регулярно удалять соль с поврежденных фресок в тех местах, где это еще возможно, не повредив живопись.

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