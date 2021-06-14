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Наталья Кутателадзе

Внучка Нани Брегвадзе прошла в финал конкурса BBC Cardiff Singer of the World

photo : Natalia Kutateladze / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2389)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210614/252015405/Vnuchka-Nani-Bregvadze-proshla-v-final-konkursa-BBC-Cardiff-Singer-of-the-World.html

Внучка легендарной Брегвадзе, несмотря на семейную традицию, отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузинское меццо-сопрано, внучка известной певицы Нани Брегвадзе Наталья Кутателадзе попала в финал конкурса BBC Cardiff Singer of the World.

BBC Cardiff Singer of the World – международный конкурс оперных певцов BBC в Кардиффе, Уэльс, Великобритания. Конкурс проводится с 1983 года в июне один раз в два года.

В этом году в конкурсе принимают участие певцы из 15 стран, включая Австрию, Китай, Данию, Англию, Грузию, Исландию, Монголию, Южную Корею, Россию, Южную Африку, США, Венесуэлу, Уэльс и впервые Мадагаскар и Косово. Конкурсанты прошли три сложнейших отборочных тура. Финал состоится 19 июня.

Natalia Kutateladze BBC Cardiff Singer of the World 🙏🏻🌟🌟🌟🌟 საამაყო გოგო!

Опубликовано Mariam Kereselidze Воскресенье, 13 июня 2021 г.

Наталья Кутателадзе – дочь известной грузинской певицы Эки Мамаладзе и внучка легендарной Нани Брегвадзе. Несмотря на семейную традицию, Наталья отказалась от эстрадного искусства и предпочла классическую музыку. В Тбилиси она окончила консерваторию, после чего отправилась продолжать оттачивать вокальное искусство в США, где спустя год получила степень магистра.

Также в 2020 году Кутателадзе заняла призовое место на 57-м Международном вокальном конкурсе имени знаменитого оперного певца Франсиско Виньяса, который проходит в Большом театре Лисео в Барселоне.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2389)

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