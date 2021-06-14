Вечер музыки Шостаковича, Моцарта, Баха и Вивальди пройдет в Тбилиси

В зеркальном зале Дворца учащейся молодежи выступят молодежный оркестр, а также именитые и начинающие исполнители

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Вечер музыки выдающегося русского композитора, пианиста и педагога Дмитрия Шостаковича, а также великих композиторов - Моцарта, Баха и Вивальди, пройдет в столичном Дворце учащейся молодежи во вторник, 15 июня.

В программе - концерт № 1 для фортепиано и трубы со струнным оркестром до минор Шостаковича, Дивертисмент ре-мажор Моцарта, а также скрипичные концерты Баха и Вивальди.

В зеркальном зале выступят Тбилисский молодежный оркестр, солисты Тамар Личели, Эльмира Айвазян, Тамар Эбралидзе, Натия Дзоценидзе, Ана Галдавадзе, Саломе Мерабишвили, Давид Кипиани и Сесили Санеблидзе.

Начало вечера в 19:00. Билеты можно приобрести онлайн.

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