Последний фильм Кахи Кавсадзе произвел фурор на фестивале в Нью-Йорке

Грузинская драма про отца и сына собрала аж три номинации фестиваля – приз за лучшую мужскую роль, за лучший фильм и награду за лучший сценарий

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Фильм "Брайтон 4" грузинского режиссера Левана Когуашвили, в котором легендарный артист театра и кино Кахи Кавсадзе сыграл свою последнюю роль, получил три награды на Tribeca Film Festival в Нью-Йорке.

Международный кинофестиваль Tribeca был основан в 2001 году звездами Голливуда Робертом Де Ниро и Джейн Розенталь, и с тех пор мероприятие ежегодно проводится в Нью-Йорке. В этом году он стал первым крупным фестивалем, который состоялся в присутствии зрителей. В рамках Международного кинофестиваля Tribeca в 2021 году было представлено 64 фильма из 23 стран.

На фестивале картина получила награду сразу в трех номинациях – лучший фильм; грузинский борец, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили победил в номинации "Лучший актер", а также полнометражная картина получила награду за лучший сценарий.

"Мы взяли главные призы. Везем их в Грузию. Я рад и поздравляю грузинское киносообщество", – сказал режиссер.

Когуашвили напомнил, что роль Кахи Кавсадзе в этом фильме стала для артиста последней, что является особенным событием для него, а также большой ответственностью.

"Это очень интересная роль, созданная в его стиле – эксцентричном, реалистичном, очень актерском и очень человечном, как мог только он. Фильм рассказывает об отношениях отца и сына. Для меня история этого фильма особенна еще и из-за моей личной трагедии, так как я потерял отца в период пандемии коронавируса", – сказал Когуашвили.

По словам режиссера, фильм "Брайтон 4" получил на фестивале высокие оценки критиков и прессы. Вскоре картина будет представлена еще на десяти фестивалях. Что касается показа фильма в Грузии, то его премьера планируется осенью.

В центре сюжета драмы "Брайтон 4" Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится.

Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и живется ему нелегко.

Основная часть "Брайтон 4" снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм является совместным производством Грузии, Болгарии, США и России. Одним из сопродюсеров четвертого Брайтона является Общественная телерадиовещательная компания Грузии, а софинансированием – Благотворительный фонд "Карту".

Сотрудничество Левана Когуашвили и Международного кинофестиваля Tribeca началось в 2006 году, когда режиссер представил на кинофестивале короткометражный фильм "Долг".

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