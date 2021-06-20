Театр Руставели едет в Москву на Театральный фестиваль Чехова

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Труппа тбилисского театра имени Шота Руставели во главе с художественным руководителем, режиссером Робертом Стуруа поедет на Театральный фестиваль Чехова в Москву.

На сцене театра Моссовета 30 июня, 1 и 2 июля грузинские артисты покажут спектакль "Конец игры" по пьесе ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета.

В фестивале принимают участие театры стран СНГ и Балтии.

"Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль - один из последних спектаклей. Это необычный спектакль, необычный автор, и, на мой взгляд, актеры играют неплохо", - сказал художественный руководитель Театра Руставели Роберт Стуруа в эфире российского Первого канала.

"Конец игры" – о последних минутах существования мира. Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок.

Спектакль посвящен памяти выдающегося грузинского композитора, маэстро Гии Канчели, многолетнего соавтора и друга Роберта Стуруа.

Премьера спектакля в Грузии состоялась 20 февраля 2020 года.

Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова родился в 1992 году. За эти годы Чеховский фестиваль показал более 500 спектаклей из 51 страны мира.

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