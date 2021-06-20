22:53 20 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7754
  • 100 RUB4.3879
  • USD3.1681
Поиск
Государственный академический драматический театр им Шота Руставели

Театр Руставели едет в Москву на Театральный фестиваль Чехова

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2396)
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/14/252076639.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210620/252076641/Teatr-Rustaveli-edet-v-Moskvu-na-Teatralnyy-festival-Chekhova.html

Грузинские артисты покажут спектакль "Конец игры", постановка которого посвящена памяти выдающегося грузинского композитора, маэстро Гии Канчели

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Труппа тбилисского театра имени Шота Руставели во главе с художественным руководителем, режиссером Робертом Стуруа поедет на Театральный фестиваль Чехова в Москву.

На сцене театра Моссовета 30 июня, 1 и 2 июля грузинские артисты покажут спектакль "Конец игры" по пьесе ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета.

Режиссер Роберт Стуруа
© photo: Sputnik / Alexander Grashenkov
Стуруа 82: коллекционер, любитель комфорта и навсегда влюбленный в Грузию мастер

В фестивале принимают участие театры стран СНГ и Балтии.

"Нам очень приятно, что мы можем показать московскому зрителю наш спектакль - один из последних спектаклей. Это необычный спектакль, необычный автор, и, на мой взгляд, актеры играют неплохо", - сказал художественный руководитель Театра Руставели Роберт Стуруа в эфире российского Первого канала.

"Конец игры" – о последних минутах существования мира. Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок.

Зрительский зал тбилисского драматического театра им. Шота Руставели
© Sputnik / Denis Aslanov
"Конец игры": Стуруа покажет в Тбилиси спектакль, посвященный памяти Гии Канчели

Спектакль посвящен памяти выдающегося грузинского композитора, маэстро Гии Канчели, многолетнего соавтора и друга Роберта Стуруа.

Премьера спектакля в Грузии состоялась 20 февраля 2020 года.

Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова родился в 1992 году. За эти годы Чеховский фестиваль показал более 500 спектаклей из 51 страны мира.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2396)
Теги:
Роберт Стуруа, Театр Руставели, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки во время жары на улице в США
Аномальная жара в США: как спасаются жители страны – фото
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители требовали вернуть им землю - видео
В Аджарии разогнали акцию протеста: жители блокировали железную дорогу - видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться