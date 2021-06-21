Стену с надписью на арабском отреставрируют на улице Пушкина в Тбилиси

На днях в социальных сетях распространились фотографии, на которых видно, что уникальная надпись на археологическом комплексе закрашена

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Поврежденную надпись на арабском языке, которая была обнаружена на одной из подземных стен улицы Пушкина в Тбилиси, восстановят. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия.

На днях в социальных сетях распространились фотографии, на которых видно, как на археологическом комплексе на улице Пушкина, закрасили надпись на арабском языке. В данное время специалисты Агентства проводят на месте реставрацию.

"Согласно выданному разрешению Минкульта, реставрационные работы плиты из песчаника с древней арабской надписью, встроенной в стену у ворот, уже выполняются архитектором-реставратором агентства и специалистом по консервации", – говорится в сообщении.

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Фрагменты старинной крепостной стены и Дигомских ворот были найдены совершенно случайно во время постройки дороги на ул. Пушкина в 2012 году. Постройка крепостных стен датируется V веком. Тогда при Вахтанге Горгасали Тбилиси получил статус столицы и были организованы работы по возведению городских укреплений. Некоторые фрагменты крепостных строений датируются VIII веком, когда данной территорией владели арабские завоеватели.

Во время раскопок были найдены надписи на арабском языке, датирующиеся XII веком, а также фрагменты предметов быта разных эпох. Крепостные стены неоднократно подвергались разрушению, например, в конце XVIII века, а окончательно утратили свое оборонительное значение и практически исчезли с лица города в 1801 году. Сейчас руины крепостной стены законсервированы и их может увидеть на улице Пушкина любой желающий.

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