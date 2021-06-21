Первой леди Азербайджана понравился грузинский бренд одежды – фото

В бренде, который выбрала Мехрибан Алиева, есть ярко выраженный бунтарский дух, нотки авангарда и свободы

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Первый вице-президент Азербайджана, супруга президента Республики, Мехрибан Алиева вышла в свет в плаще от грузинского бренда Situationist.

В Сети распространилась фотография, на которой первая леди Азербайджана запечатлена вместе с Ильхамом Алиевым. Внимание грузинских пользователей привлекло то, что на Алиевой плащ серого цвета грузинского бренда. Наряд отличается своей лаконичностью и характерной для Situationist асимметричностью. Фотографиями с выхода Алиевой поделился и сам грузинский бренд.

აზერბაიჯანის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, მეჰრიბან ალიევა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად. მეჰრიბანს აცვია ქართული ბრენდი SITUATIONIST by Irakli Rusadze. ❤🇬🇪 Опубликовано FashionHolics Online Суббота, 19 июня 2021 г.

Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие. Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия.

В бренде Situationist есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.

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