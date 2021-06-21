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Министерство культуры и спорта Грузии

Культуры много не бывает: в Грузии объявили сразу о пяти конкурсах в поддержку искусства

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2398)
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Помощь и поддержка ведомства, в основном, сфокусирована на развитии культуры и искусства в регионах страны

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Пять конкурсов учредило министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии в рамках программы развития культуры. Sputnik Грузия рассказывает подробнее о возможностях для артистов.  

1. Классическая музыка, грузинская эстрада и фольклор в регионах

Общий бюджет конкурса составляет 700 тысяч лари (более 222 тысяч долларов). Цель конкурса - активизировать культурную жизнь в регионах и расширить доступ к культуре.

Министр культуры Тэя Цулукиани
photo: Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia / FB
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Среди других задач конкурса - содействие творческой деятельности грузинских художников и обеспечение расходов в регионах, помощь музыкантам-исполнителям и творческим коллективам, ансамблям в регионах в проведении вечеров классической музыки, грузинских эстрадных и народных концертов, юбилейных, творческих вечеров, государственных праздников и новогодних мероприятий.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в Грузии, а также физические лица, зарегистрированные в Грузии, или группа физических лиц.

2. Содействие творческой деятельности профтеатров за счет сценических и иных средств

Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 200 тысяч лари (63,5 тысячи долларов). Его цель - активизировать творческие поиски в грузинских профессиональных театрах; знакомство с новыми формами, выразительными средствами, новыми именами художников, а также пополнение репертуара грузинского театра новыми постановками.

Спектакль Гамлет / машина Театра киноактера Туманишвили
photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили

В конкурсе могут участвовать профессиональные театры, действующие на территории Грузии, независимо от их правового статуса.

3. Поддержка профтеатров, действующих под управлением Минкульта, за счет расходов на постановку и/или экскурсии

Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 150 тысяч лари (47,6 тысячи долларов). Главная цель конкурса - обеспечить устойчивость до 30 профессиональных театров, действующих под управлением министерства культуры Грузии, а также стимулировать творческий процесс в них. Право на участие в конкурсе имеют профессиональные театры, действующие в сфере управления министерства.

4. Профтеатры столицы в регионах - продвижение с гастрольными расходами

Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 200 тысяч лари (63,5 тысячи долларов). Цель - обеспечить доступ к театральному искусству населению регионов; продвижение профессиональных театров в регионах столицы и повышение интереса местного населения к театру; популяризация грузинского театрального искусства и активизация современного театрального процесса.

Спектакль Крейцерова соната Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
photo: Marjanishvili Drama Theatre / FB
Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили

В конкурсе могут принять участие профессиональные театры столицы, независимо от их правового статуса.

5. Содействие реализации индивидуальных творческих проектов в регионах

Общий бюджет, выделенный на конкурс, составляет 90 тысяч лари (28,5 тысячи долларов).

Поэт Зураб Ртвелиашвили
photo: Zurab Rtveliashvili / FB
В Грузии учредили фестиваль перформанса в честь поэта Зураба Ртвелиашвили

Его цель - расширить доступ к культуре в регионах и обеспечить самореализацию и самовыражение в области культуры; содействовать реализации индивидуальных творческих проектов, инициатив представителями искусства в регионах, посредством представлений, концертов, творческих вечеров, выставок, встреч, мастер-классов, лекций-семинаров и других мероприятий; поддержка творческой деятельности художников.

Право участвовать в конкурсе имеют физические лица, являющиеся гражданами Грузии.

Все конкурсные заявки будут приниматься с 21 июня 2021 года по 30 июня 2021 года в министерстве по адресу: Тбилиси, ул. Набережная, №4 в материальной форме или на официальную электронную почту info@culture.gov.ge в виде электронного документа, подписанного уполномоченным лицом.

Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства в Facebook не позднее 10 июля 2021 года.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2398)

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