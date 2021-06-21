В высокогорной Раче пройдет музыкальный фестиваль

Музыки много не бывает, особенно когда она звучит в горах, подумали грузинские музыканты и учредили фестиваль в живописной Раче

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Музыкальный фестиваль Magnetic Events, на сцене которого выступят молодые грузинские музыканты разных жанров, пройдет 9-10 июля в горном селе Шови в Рача (регион Рача-Лечхуми - Квемо Свенети).

"С 9 июля приглашаем вас в Рача, Шови, на фестиваль, где получите удовольствие, как от бэндов, так и от творчества артистов электронной музыки", - говорится в сообщении организаторов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Природа в регионе Рача. Горные виды

Днем перед слушателями предстанут такие артисты, как группа Killages, Bedford Falls, диджей Анушка Чхеидзе, певец Эрекле Деисадзе, The Rylans и Nikakoi. Что касается вечера, то после заката споют Rasadrashi, Qasra, Parna, Khvedeliani, Toka Kakabadze и другие.

Шови — бальнео-климатический курорт в Грузии. Село расположено на склонах Главного Кавказского хребта в долине реки Чанчахи (бассейн Риони), в 7 км до границы с Россией. Курорт находится на высоте 1520 метров над уровнем моря.

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