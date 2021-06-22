Международный образовательный центр моды, дизайна и искусства появится в Грузии

Институт Марангони, школа дизайна Парсонс, а также школы дизайна и искусства из Нью-Йорка, Парижа, Милана – это далеко не полный список учреждений, профессоры которых будут работать со студентами в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Открытие образовательного центра творческих индустрий, где желающие смогут изучить искусство и дизайн, планируется в Грузии. Об этом сказала основательница Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония в интервью Forbes.

"Сногсшибательно!"- Меган Фокс в образе от грузинских дизайнеров свела с ума фанатов >>>

Строительство Центра, который примет первых студентов осенью 2022 года, планируется на территории старой фабрики "Coca-Cola". По словам Чкония, на данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве с разными международными школами. В Центре будут обучать не только местных, но и иностранных студентов.

Преподавать в Центре будут профессора, приглашенные из других странах. Они будут обучать студентов моде, дизайну, искусству, а также театральному костюмированию. Институт Марангони, школа дизайна Парсонс, а также школы дизайна и искусства из Нью-Йорка, Парижа, Милана – это короткий список учреждений, профессоры которых будут работать со студентами в Тбилиси, отметила София Чкония.

"Мы будет сотрудничать с ними на основе меморандума. Сначала мы думали выбрать одну конкретную международную школу, но у всех есть свои преимущества и сильные стороны. Поэтому мы решили внести лучшие идеи от каждого", - сказала Чкония.

Основательница и организатор MBFW Тбилиси подчеркнула, что школ подобного типа в постсоветском пространстве не существует, поэтому тбилисский образовательный центр будет международным и региональным лидером в области моды, дизайна и искусства.

София Чкония родилась в Грузии. Прежде чем поселиться в Париже, училась в Германии, США и Франции. Имея опыт работы в киноиндустрии, Чкония сначала хотела стать режиссером и даже запустила серию интервью, в которых участвовали такие гости, как один из основателей дома моды Yves Saint Laurent Пьер Берже и американский дизайнер Рик Оуэнс. Вскоре Чкония основала конкурс дизайнеров Be Next, который открыл таких талантливых грузинских дизайнеров, как Георгий Кебурия и Ладо Бокучава.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале