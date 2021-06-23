Группа экспертов ЮНЕСКО приступила к изучению храма Гелати

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ситуацию в главном храме монастырского комплекса Гелати с сегодняшнего дня будет изучать группа зарубежных экспертов ЮНЕСКО, сообщается на сайте Минкультуры Грузии.

Они потратят неделю на изучение недостатков работы, выполненной в рамках проекта, разработанного в 2008 году в главном храме Гелати, и на выдачу соответствующих рекомендаций по спасению памятника.

Также специалисты осмотрят поврежденные части настенной росписи и составят план действий. По словам замминистра культуры, спорта и молодежи Кахи Сихарулидзе, специалисты ЮНЕСКО уже на месте – это эксперты по живописи и кровле.

© Sputnik / STRINGER Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески

"Благодаря большим усилиям министерства культуры, спорта и молодежи в условиях пандемии удалось в кратчайшие сроки привлечь европейских экспертов по проблемам Гелати. Они диагностируют, в чем проблема, какова ситуация. Затем они вернутся в свои страны, где все будет проанализировано. Следуя этим рекомендациям, будут запланированы дальнейшие шаги для решения проблемы. Эксперты пожелали воздержаться от взаимодействия со СМИ на первом этапе своей работы. Мы должны дать возможность им поработать", – сказал Каха Сихарулидзе.

© photo: Sputnik / Besik Pipia გელათის მონასტერი

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью. Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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