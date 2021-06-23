Из жизни ушла экс-министр образования Грузии Гуча Кварацхелия

Академик плодотворно работала в области лингвистики, преподавала в ТГУ, а также внесла вклад в драматургию и поэзию

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Бывший министр образования Грузии, академик Грузинской академии наук, профессор Гуча Кварацхелия скончалась на 80-м году жизни, информацию об этом распространяет Тбилисский государственный университет.

В вузе отмечают, что труд Кварацхелия в грузинской науке бесценен. Академик внесла вклад в преподавание и изучение родного языка, в развитии современного грузинского языка в целом.

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Гуча Кварацхелия возглавляла Институт лингвистики Арнольда Чикобавы в 1993-2006 годах. В 2002-2006 годах была исполняющим обязанности заведующего кафедрой общего языкознания, а с 2006 года – главным научным сотрудником. В 1992 году она занимала должность министра образования Грузии.

"Кварацхелия создала ряд важных научных работ для будущего поколения. Особенно плодотворной была работа госпожи Гучи в Институте лингвистики им. Арнольда Чикобава ТГУ. Также ценится ее долгая и плодотворная педагогическая деятельность в Тбилисском государственном университете. Многие студенты продолжают идти по пути, который она успешно проложила. Тбилисский государственный университет выражает глубокую скорбь по поводу смерти г-жи Гучи Кварацхелия. Соболезнования родным, близким, коллегам", – говорится в сообщении университета.

Гуча Кварацхелия опубликовала 130 научных работ. Она также является автором сборника пьес и стихов.

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