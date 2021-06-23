"От Баха до Баха": грузинский скрипач представит уникальный проект в Тбилиси

Музыка за гранью жанров и стилей - в столице Грузии представят новый проект для всех поколений и вкусов

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. "From Bach to Bach" - так называется новый проект грузинского скрипача Георгия Цагарели, который музыкант представит в Новом театре имени Васо Абашидзе 9 июля.

По словам организаторов мероприятия, этот перформанс является продолжением серии концертов Георгия Цагарели, нарушающей правило деления музыки на жанры. Музыкальный проект скрипача рассчитан на слушателей всех поколений и вкусов.

"Основная идея этой серии - предоставить слушателю музыку разных течений в одном пространстве и времени, которая разделена на две простые заповеди: музыка, которая вам нравится, или музыка, которая вам не нравится", - поясняют организаторы.

Перед слушателями 9 июля впервые выступят музыканты, объединившиеся в студии Георгия Цагарели, которая открылась в Национальном дворце. Среди них - Zagareli & Strings, Александр Кордзаия/kordz, Георгий Гигашвили, Зура Джишкариани/DILLA и DRO. Начало вечера в 18:00.

Творческий путь молодого музыканта начался в 6 лет, когда тетя подарила ему на день рождения скрипку. На Георгия Цагарели, любителя музыкальных экспериментов, большое влияние оказал культовый грузинский композитор Гия Канчели. Правда, Цагарели до сих пор не воспринимает музыку как профессию - больше как хобби, страсть жизни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале