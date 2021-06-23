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Природа в регионе Рача. Горные виды

Музыку в регионы: экспериментальный фестиваль пройдет в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2404)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210623/252107959/Muzyku-v-regiony-eksperimentalnyy-festival-proydet-v-Gruzii.html

Музыка не должна быть привилегией только столицы, решили грузинские музыканты и направились в регионы

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Фестиваль "CA Goes to...", который на протяжении года будет объединять на одной сцене артистов разных жанров и путешествовать по регионам Грузии, берет начало 14 июля.

Фестиваль "CA Goes to..." называют "подвижным", так как он будет перемещаться в разные регионы Грузии и представлять очень разную музыку и разных исполнителей. Так, фестиваль сначала посетит сердце Кахети – город Телави, а следующие музыкальные остановки намечаются в Раче, Кутаиси и Батуми.

Одну из самых впечатляющих и первых остановок ждет Новый театр, на сцене которого 14 июля состоится вечер, посвященный 85-летию легендарного композитора Гии Канчели. "Дорога еще далекая" - это оригинальный проект, созданный новым поколением музыкантов в последние годы жизни маэстро, с миниатюрами Канчели для кино и театра в исполнении камерного оркестра Georgian Six.

Организатором проекта является компания "КонцептArt" при поддержке мэрии Тбилиси.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2404)

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