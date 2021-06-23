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Министерство культуры и спорта Грузии

Грузинский Минкульт профинансирует десять проектов по развитию сфер искусства

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2404)
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Цулукиани, похоже, активно взялась за финансирование деятельности современного искусства Грузии - ее ведомство почти ежедневно объявляет о новых конкурсах поддержки культуры в стране

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии объявило 10 конкурсов на финансирование различных проектов из сферы искусства.

По словам главы ведомства Теи Цулукиани, конкурсы будут способствовать развитию грузинского театра и кино, а также современной живописи, скульптуры и инсталляции.

"Мы решили выделить общий бюджет в размере 120 тысяч лари (38 тысяч долларов) для всех киноработников, работающих в частной структуре. Министерство культуры сможет продвигать популярные грузинские документальные или научные фильмы посредством конкурса. Всего мы выделили 1,6 миллиона лари (более 507 тысяч долларов) в рамках ковидфонда", - отметила министр.

Желающие участвовать в конкурсе могут обратиться в министерство до 3 июля.

Накануне ведомство также объявило об учреждении пяти конкурсов в рамках программы развития культуры. Помощь и поддержка Минкульта, в основном, сфокусирована на развитии культуры и искусства в регионах страны

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2404)

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